Hasj en marihuana op weg naar Nederland gepakt

De Spaanse Guardia Civil heeft op de snelweg bij de Baskische grensovergang Irun 345 kilo softdrugs in beslag genomen. De pakketten waren verstopt in een vrachtwagen met Portugees kenteken die afkomstig was uit de zuidwestelijke havenstad Cádiz en volgens de Guardia Civil op weg was naar Nederland.

De dienst zegt een tip gekregen te hebben over het transport en de vrachtwagen daarom nabij de grens aan een routinecontrole te hebben onderworpen. In een generator in de laadruimte zaten 280 kilo hasj en 65 kilo wiet, in luchtdicht geperste blokken.

De chauffeur was en man met de Moldavische nationaliteit. Hij is gearresteerd.