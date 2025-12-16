Hasjsmokkel per helikopter van Marokko naar Spanje

Tot 900 kilo per vlucht Volgens de Guardia Civil maakte de groep gebruik van helikopters in verschillende gewichtsklassen, met een laadvermogen van tussen de 500 en 900 kilo hasj per vlucht. De drugs werden vanuit Marokko overgevlogen naar de provincies Málaga, Almería en Murcia. Daar werden de ladingen tijdelijk opgeslagen in loodsen en op afgelegen landgoederen, om vervolgens per vrachtwagen of bestelbus verder te worden verspreid richting andere Europese landen.

Het onderzoek kwam op gang nadat agenten verdachten observeerden die ’s nachts tussen Málaga en Almería op en neer gingen. Deze bewegingen bleken verband te houden met andere betrokkenen die verantwoordelijk waren voor de luchttransporten vanuit Marokko.

Afgelegen plaatsen

De helikopters landden op afgelegen plekken in de provincie Almería, waar mensen klaarstonden om de hasj te lossen. De drugs werden vervolgens met bestelwagens naar zogenoemde guarderías (opslagplaatsen) gebracht. De toestellen zelf werden na de vluchten verborgen in loodsen en op boerderijen in Almería en Murcia, in afwachting van nieuwe transporten.

Tijdens een doorzoeking van een landgoed in Níjar, in de provincie Almería, troffen agenten 25 balen hasj aan met een totaalgewicht van 657 kilo. In vijf aanvullende huiszoekingen in Málaga, Almería en Murcia werden onder meer één helikopter, vijf lange vuurwapens, 2.900 euro aan contanten en meerdere voertuigen in beslag genomen.

België

Drugssmokkel per helikopter vanuit Marokko naar Spanje komt eigenlijk niet voor. Hasj gaat doorgaans met kleine bootjes (narcolanchas) of per vrachtwagen de Straat van Gibraltar over.

De zes verdachten zijn aangehouden op verdenking van drugshandel, illegaal wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter.

Ook buitenlandse diensten werkten mee, waaronder de Koninklijke Gendarmerie van Marokko, de federale politie van België en de politie van Zweden.