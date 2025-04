Hebben aanslagen op auto’s link met lachgas?

Dozen Omroep Brabant meldt dat er bij de getroffen Opel verschillende (lege) dozen van lachgascilinders lagen.

De ontploffing gebeurde om ongeveer 00.15. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Op camerabeelden zijn er twee mogelijke daders te zien die wegrijden in een auto.

Kofferbak

Aan de Tilburglaan in de Den Bosch was er in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een ontploffing van een explosief dat op de voorruit van een personenauto was geplaatst. Ook die ontploffing gebeurde rond 00.15. De politie zegt dat uit onderzoek is gebleken dat het hier om een aanslag met een Cobra ging. Er raakte niemand gewond. Over de daders is niets bekend geworden.

In deze auto werd, in de kofferbak, een hoeveelheid lachgastanks aangetroffen.