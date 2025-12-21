‘Hells Angels-lid in kritieke toestand na moordaanslag in Keulen, klopjacht op schutter’

De moordaanslag vond rond 23.30 plaats op de Fellmühlenweg in de wijk in de wijk Dellbrück in Keulen, toen een onbekende dader hem benaderde en acht schoten afvuurde met een machinegeweer. Meerdere kogels troffen het 36-jarige slachtoffer in de borst. De zwaargewonde man verkeert in kritieke toestand in het ziekenhuis.



De schutter, die nog niet geïdentificeerd is en voortvluchtig is, wist ondanks een grootschalige politieoperatie, inclusief forensisch onderzoek en de inzet van speurhonden, aan zijn arrestatie te ontkomen.

Meerdere scenario’s

Rechercheurs onderzoeken mogelijke banden met het motorbendemilieu in hun zoektocht naar de schutter en het vuurwapen dat bij de aanslag is gebruikt. De politie houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder een interne afrekening of een moordopdracht vanuit een rivaliserende gang.

De politie in Keulen spreekt van een professionele moordpoging. Het slachtoffer zou toen hij werd beschoten in zijn auto aan de telefoon zijn geweest.

Volgens getuigen vluchtte de dader na de aanslag in een auto. De schutter, omschreven als slank, zou ongeveer 1,80 meter lang zijn en een zwarte pet en een zwarte trui hebben gedragen.

Bandidos

Wie het 36-jarige Hells Angels-lid is, is nog onduidelijk, maar volgens Bild zou hij meerdere keren veroordeeld zijn geweest. De krant linkt de moordpoging aan de langdurige rivaliteit tussen motorbendes in Keulen. In mei 2023 werd de Hells Angel Eren Y. (35) in Keulen geliquideerd. In januari 2019 zou er een vuurgevecht zijn geweest tussen Hells Angel Orhan A. en Bandidos-baas Aykut Ö., waarbij niemand gewond raakte.



Rainer Wendt, voorzitter Duitse van de politiebond, zegt tegen Die Welt dat de schutter van zaterdagavond mogelijk vanuit het buitenland is gekomen om in Keulen toe te slaan. Hij zegt rekening te houden met moordpoging vanuit een Nederlandse groepering of een groep met Turkse roots. Waar hij dat op baseert, is echter onduidelijk.