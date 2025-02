1 februari 2025

Herinnering aan Bouterse: het coupje en de cocaïne in het bos

In alle verhalen in de media over Desi Delano Bouterse na diens overlijden kreeg één gebeurtenis geen aandacht: de staatsgreep van 1997. Dat was toch een markante gebeurtenis, omdat in die geschiedenis twee kanten van Bouterse samen lijken te komen. De machtspoliticus en de drugscrimineel. Een terugblik in zes afleveringen.