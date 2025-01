7 januari 2025

Herman in de zon op een terras

Herman Ploegstra, geboren en opgegroeid in Nederhorst den Berg, verhuisde in 1998 voor de liefde naar het Zeeuws-Vlaamse dorp IJzendijke, waar zijn vrouw Sandra woont en samen kregen ze een dochter, Anouk. Ze leidden een ogenschijnlijk normaal gezinsleven. Huisje, boompje, beestje. Herman werkte als kraanmachinist bij een aannemer in Sas van Gent en was actief bij de vrijwillige brandweer. Tot hij op een dag plotseling van de aardbodem verdween. Crimesite kreeg het politiedossier in handen en reconstrueert de mysterieuze cold case, die Zeeland al 14 jaar fascineert.