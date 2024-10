Het woord is aan de rechtbank: waren de speelhallen van Holleeder of niet?

Door Wim van de Pol

Afgelopen week werd de zaak tegen Kaatee in drie dagen inhoudelijk behandeld. De officieren van justitie stellen dat Willem Holleeder de ware eigenaar van het onroerend goed, en de inmiddels gesloten gokbedrijven is. Kaatee was volgens de officieren slechts een stroman.

Verder wil het Openbaar Ministerie dat de Amsterdamse rechtbank de panden verbeurd verklaard, waardoor die aan de Staat vervallen.

Vrijspraken

Na een integrale vrijspraak in 2009 door het gerechtshof (en daarvoor door de rechtbank) is Kaatee sinds 2020 in deze nieuwe strafzaak “26Terrel” verwikkeld. Hij is door het landelijk parket voor de tweede keer vervolgd.

Door wat juridische voetnoten en komma’s te verzetten wist justitie de rechtbank over te halen een vervolging voor dezelfde feiten goed te keuren. Zo is bijvoorbeeld de pleegperiode in de tenlastelegging iets verschoven.

Met Willem Holleeder

Kaatee is sinds 2002 eigenaar van de speelhallen en de panden. In 2006 werd hij samen met Willem Holleeder gearresteerd en vervolgd omdat het Openbaar Ministerie meende dat die speelhallen en panden eigenlijk van Holleeder waren. In 2009 sprak het gerechtshof zowel Kaatee als Holleeder hiervan vrij omdat het hiervoor geen bewijs zag.

In de nieuwe zaak spelen dezelfde dikke dossiermappen als in de oude zaak. Nieuw zijn nieuwe verklaringen tegen Kaatee van Astrid en Sonja Holleeder. Deze verklaringen hebben de twee afgelegd nadat ze eerst in de moordzaak tegen hun broer Willem hadden verklaard.

Ze bleken ook kennis te hebben over de gang van zaken op “de Wallen”. De kern van hun stelling is dat de Wallen van hun broer Willem zijn. Kaatee droeg altijd periodiek een deel van de opbrengst van de gokhallen via Sonja af aan Willem, zeggen ze.

Slachtoffer

De officieren van justitie schetsten in hun requisitoir het beeld van een Kaatee die ten dele slachtoffer was, en door Holleeder min of meer werd gedwongen om de Wallen-bezittingen op zijn naam te zetten. Dit is precies wat ook getuige Astrid Holleeder heeft verklaard.

Complete nonsens, zegt Kaatee.

In 2020 deed een officier van justitie aan Kaatee het voorstel de zaak tegen hen te laten vallen als hij zou verklaren dat alles van Holleeder was en hij slechts een stroman.

Kaatee wees dat verontwaardigd van de hand. Hij zegt dat hij alles in 2002 en 2003 van vastgoedhandelaar Wim Endstra heeft overgenomen, met een hypotheek van een andere vastgoedhandelaar, Jan Dirk Paarlberg.

Zwarte Joop

Marcel Kaatee werkte al in 1979 op de Wallen als “stoepier” voor “Zwarte Joop” de Vries, destijds eigenaar van de bezittingen. In 1992 nam Rob Grifhorst het over. Grifhorst was een goede vriend en zakenpartner van Heineken-ontvoerder Cor van Hout.

Zowel Holleeder als het Openbaar Ministerie zijn het erover eens dat het nooit teruggevonden Heineken-losgeld via Grifhorst is geïnvesteerd in het Wallen-bezit (en onder meer in hoerenpanden in Alkmaar). De gang van zaken staat beschreven in het boek Het Heineken-losgeld.

Bedrijfsleider

Kaatee werkte in die tijd als bedrijfsleider voor Grifhorst in de gokbedrijven, net als Gerard, de broer van Willem Holleeder, die voor een vergoeding de beveiliging op zich nam.

In 1996 verkocht Grifhorst het gewraakte bezit aan Willem Endstra. Kaatee bleef er werken. Nadat Endstra in 2002 in de krant kwam te staan als “bankier van de onderwereld” wilde hij zijn Wallen-bezit snel weer kwijt. Kaatee wilde het graag overnemen, maar banken wilden geen hypotheek financieren.

Endstra

Over wat er vervolgens gebeurde staan Kaatee en het Openbaar Ministerie lijnrecht tegenover elkaar. Het OM stelt dat Kaatee het bezit van Endstra kocht, als stroman van Holleeder. Omdat er geen hypotheek van een bank kwam vond Endstra vastgoedman Jan Dirk Paarlberg bereid die te geven.

Doorgestoken kaart in de visie van het OM. Holleeder perste Endstra immers af, en om alles te verhullen moest Paarlberg hiervoor diensten verlenen.

Endstra is in 2004 doodgeschoten, Holleeder werd hiervoor als (mede) opdrachtgever veroordeeld.

In geheime gesprekken met de politie heeft Endstra de stelling van het Openbaar Ministerie dat Holleeder eigenaar was niet duidelijk bevestigd. Hij is er vaag over, hoewel hij in enkele zinsnedes heeft gesuggereerd dat Holleeder eigenaar was, ontkende hij dat weer in andere passages.

Stenen

Holleeder heeft tijdens zijn berechting voor moorden, en als getuige in de zaak tegen Kaatee, verklaard dat in 1996 zijn deel van het Heineken-losgeld in het kapitaal van de Endstra-bedrijven is gevloeid. Hij zei de gokhallen juist niet te hebben willen hebben omdat die de aandacht trokken, zijn geld, naar zijn zeggen ongeveer 8 miljoen euro – wilde hij in “stenen” beleggen, huizenblokken in Amsterdam die Endstra aankocht en onderbracht in BV’s.

Cruciale getuigen

Net als in de moordzaak tegen Holleeder zijn de cruciale getuigen van het Openbaar Ministerie diens twee zussen. Andere bewijzen of getuigen die overtuigend verklaren dat Holleeder de eigenaar zou zijn zijn er eigenlijk niet.

Advocaat Han Jahae en Marcel Kaatee denken tijdens talrijke getuigenverhoren in de afgelopen jaren bij de rechter-commissaris te hebben aangetoond dat Holleeder juist geen bemoeienis met de Wallen had. Dat zegt bijvoorbeeld ook de – geheel niet criminele – broer Gerard Holleeder. Astrid Holleeder en Sonja Holleeder kwamen volgens hem nooit op de Wallen.

Tegen de auteurs van het boek Het Heineken-losgeld ontkende advocaat Bram Moszkowicz dat hij regelmatig geld uit de gokhallen van Sonja Holleeder overhandigd kreeg om door te geven aan Willem.

Holleeder kreeg wel – tot 2008 – jaarlijks een ton aan protectiegeld, maar dat bedrag had Grifhorst ooit al afgeregeld met de Belastingdienst.

‘Onder één hoedje’

Op het bezit ligt momenteel beslag. De gemeente Amsterdam blokkeert met wettelijke en niet-wettelijke maatregelen, door het weigeren van vergunningen, een nieuwe exploitatie van de gokhallen. Er is een koper met wie Kaatee tot een akkoord is gekomen.

Marcel Kaatee beleeft de rechtszaak en het handelen van gemeente en Openbaar Ministerie als een boek van Kafka. Hij zegt dat uit e-mails en andere opgedoken stukken zonneklaar valt te destilleren dat de gemeente, de politie, de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie tegen hem en tegen de koper onder één hoedje hebben gespeeld. Hij heeft over die stukken regelmatig op zijn website gepubliceerd. Het belang volgens Kaatee: de gokbedrijven van de Wallen te weren. Volgens hem op onwettelijke wijze, en over zijn rug.

Emotioneel

In zijn laatste woord zei Kaatee deze week dat vooral afgelopen dinsdag voor hem zeer emotioneel was, toen het Openbaar Ministerie aan de rechtbank voorhield dat alles verbeurd moet worden verklaard.

Na de vrijspraken bij de rechtbank en het gerechtshof publiceerde weekblad Vrij Nederland in 2010 een artikel over hem onder de kop: ‘Voor altijd verdacht’. Dat bleek een vooruitziende inschatting te zijn.

Op een zitting in de strafzaak tegen Jan Dirk Paarlberg iets later dat jaar zei een officier van justitie op een zitting in de strafzaak tegen Paarlberg, in weerwil van de vrijspraak van Kaatee, dat Kaatee een witwasser van Holleeder en Paarlberg was.

Datzelfde jaar overlegde het Openbaar Ministerie met de gemeente Amsterdam over de exploitatievergunning van de bedrijven van Kaatee. En aan het einde van 2010 deelde de burgemeester aan Kaatee mee dat hij de intentie had hem een vergunning te weigeren, wat later inderdaad gebeurde.

‘De beschuldigingen van bestuursorganen tegen mij zijn allemaal te herleiden naar één bron: het OM. Het OM heeft lak aan rechterlijke uitspraken. Het OM vervolgt gewoon opnieuw zodra de kans zich voordoet’, zei Kaatee tegen de rechtbank. ‘U kunt hier een einde aan maken door recht te spreken.’

