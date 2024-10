OM eist celstraf tegen ontvoerders Antwerpse havenmedewerker: ‘Het woord martelen komt in beeld’

Vastgebonden Het slachtoffer werd op 30 maart ontvoerd vanuit België en twee dagen later aangetroffen door de eigenaar van de loods waar hij wordt vastgehouden. Dat was in het dorp Acquoy, bij Gorinchem, op 2 april.

Martelen

De Belgische havenmedewerker werd met elektriciteitsdraden vastgebonden op een stoel. In de loods was ook een waterput. Het slachtoffer verklaart meerdere keren met water overgoten te zijn, naast dat hij geslagen en gestompt is. Ook werd hij bedreigd met een vuurwapen.

’Het woord martelen komt in beeld’, zei de officier van justitie hierover tijdens de zitting donderdag, voor de rechtbank in Arnhem. ‘Deze casus valt onder de gewelddadige uitwassen van de hedendaagse georganiseerde drugscriminaliteit.’

Brutaal

Opmerkelijk is volgens de officier van justitie dat de drie verdachten uit verschillende delen van Nederland komen, maar geen enkele band hadden met de locatie van de loods. ‘De locatie is op bijzonder brutale wijze in beslag genomen door betrokkenen, in de verwachting dat de rechtmatige eigenaar van de loods deze ‘gevangenis’ niet zou ontdekken’, aldus de officier van justitie.

De manier waarop de verdachten met het slachtoffer waren omgegaan, vindt hij schokkend: ‘Vastbinden, bedreigen met een pistool, het plaatsen in een waterput waardoor het slachtoffer onderkoeld raakte en het, gedurende twee dagen, herhaaldelijk overgieten met water. Het is welhaast filmisch en zeer beangstigend, zo niet traumatiserend voor het slachtoffer. Aan hem kan geen ander “verwijt” worden gemaakt dan dat hij niet wilde zwichten voor een aanbod tot corruptie.’

Bewaker

Het dossier bevat naar de mening van het OM wettig en overtuigend bewijs dat de mannen als ‘bewaker’ hebben gefungeerd in de loods, om op deze manier makkelijk geld te verdienen. De officier van justitie heeft voor de strafmaat gekeken naar andere zaken waarin sprake is van ontvoering en gijzeling, en komt dan tot een uitgangspunt van 4,5 jaar gevangenisstraf.

Voor de 26-jarige man zag de officier van justitie geen reden om hiervan af te wijken. ‘Deze straf is passend als vergelding voor het leed dat het slachtoffer is aangedaan, en als signaal naar de verdachten om zich te ontworstelen aan het criminele milieu.’

Het OM wil ook een signaal afgeven aan de samenleving: ‘Justitie heeft niet veel wapens in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit en het bijkomende geweld. Streng repressief optreden is het minste dat gedaan kan worden.’

De officier van justitie eist 30 maanden cel tegen de derde verdachte van 22, die een lagere straf kreeg, omdat hij makkelijk beïnvloedbaar was vanwege zijn lage IQ.