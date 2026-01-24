24 januari 2026

Hoe de infiltratie op Taghi’s neef faalde (#2)

Het Team Bijzondere Getuigen (TBG) van de Nederlandse politie heeft in 2021 een verdachte gerund die moest infiltreren in het netwerk van Anouar Taghi, de neef van Ridouan Taghi. Deze criminele burgerinfiltratie was mogelijk niet helemaal volgens de wet, want het TBG doet in principe geen opsporingswerk. Verder is voorgesteld door TBG-rechercheurs om de inzet via hun telefoonlijn met de AIVD te laten lopen. De zaak geeft een inkijk in de wijze waarop het Nederlandse Openbaar Ministerie criminele infiltranten inzet. In dit geval stopte de infiltrant ermee, nadat volgens hem beloftes niet werden nagekomen. (vervolg op deel 1)