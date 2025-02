6 februari 2025

Hoe een cocaïnerip een staatsgreep tegen Bouterse werd (#4)

In alle verhalen in de media over Desi Delano Bouterse na diens overlijden kreeg één gebeurtenis geen aandacht: de staatsgreep van 1997. Dat was toch een markante gebeurtenis, omdat in die geschiedenis twee kanten van Bouterse samen lijken te komen: de machtspoliticus en de drugscrimineel. Crimesite brengt een nooit eerder vertelde reconstructie van het “coupje” van 1997. Deel vier van zes afleveringen.