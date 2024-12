Hoe een Russische glamour-onderneemster de Kinahan-clan hielp met witwassen

Door Joost van der Wegen

Beeld: Een Russisch illegaal netwerk dat zich bezighield met witwassen van geld voor criminele groepen, zou zijn geleid door de op de foto afgebeelde Ekaterina Zhdanova.

Dit is ontdekt tijdens een door de Britse diensten geleide operatie onder de naam ‘Destabilise’. Daarbij waren Russische witwasorganisaties het doelwit die in het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika criminelen organisaties hielpen met het witwassen van hun criminele opbrengsten. Het ging onder meer om twee groepen die Smart en TGR werden genoemd.

De Britse autoriteiten arresteerden al 84 personen in verband met de zaak. Dit heeft de Britse landelijke politie bekendgemaakt.

Het resultaat van de operatie werd donderdag bekendgemaakt, op de dag dat er sancties werden uitgevaardigd tegen Russisch sprekende leiders van deze netwerken. Ook vier aan hen gelieerde bedrijven krijgen te maken met sancties.

Schuldig

De netwerken faciliteerden ook de internationaal opererende criminele Ierse Kinahan-clan, die zich schuldig maakt aan grootschalige drugs- en wapenhandel. Leden van de clan kregen al in 2022 sancties opgelegd door de Verenigde Staten. Nu blijkt dat zij Russische oligarchen die door sancties werden geraakt, de laatste jaren hebben geholpen om hun geld alsnog in de Britse economie te investeren.

Glamour

De crypto-witwasorganisatie werd geleid door de Russische Ekaterina Zhdanov. Zij werd bekend als de glamoureuze eigenaar van een aantal hotels in Moskou, en verscheen op de cover van modebladen in Rusland. Tot ze op social media haar belangstelling begon te tonen voor de aankoop van crypto-valuta. Dat resulteerde in de activiteiten waar zij nu van wordt beschuldigd, en de sancties die haar inmiddels zijn opgelegd.

De Russen wasten ook het geld wit, dat afkomstig was van afpersing, en hielpen met het financieren van spionage-activiteiten.

De netwerken maakten gebruik van een ingewikkeld systeem, waarbij geld uit het ene land naar het andere land werd overgesluisd, door cryptovaluta om te wisselen voor cash-geld dat in handen kwam van de criminele organisaties. Men maakte hierbij gebruik van geldkoeriers, die op een zeker moment op straat in de gaten liepen. Hun geldoverdrachten werden steeds gevolgd door een betaling in crypto.