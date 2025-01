28 januari 2025

Hoe kwam Nederland aan telefoondata uit de Verenigde Staten?

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft van het Amerikaanse telecombedrijf AT&T locatiedata van ruim 42.000 gebruikers van encryptiedienst Sky ECC ontvangen. Zoiets is in feite het verzamelen van bulkdata dat volgens de Nederlandse en Europese wet niet is toegestaan. Dat blijkt uit een brief van het Openbaar Ministerie die Crimesite heeft ingezien.