Hoe Nederlands is de hack van berichtenserver Sky?

Het onderzoek naar de Amsterdamse vergismoord op Djordy Latumahina was een van de eerste politieonderzoeken op basis van gegevens uit door de politie gekraakte Sky-telefoonchats. Daarna zijn in binnen- en buitenland inmiddels honderden verdachten veroordeeld, omdat zij hun geheimen via deze server deelden. Nadat Crimesite hieraan een reeks artikelen wijdde, komt ook het Algemeen Dagblad zaterdag met een kritisch verhaal. Is het onderzoek wel Frans, zoals het Openbaar Ministerie volhoudt, of valt het toch onder de Nederlandse rechter?

De Amsterdamse dj Djordy Latumahina was in de parkeergarage van het World Fashion Center in Amsterdam het slachtoffer van een vergismoord. De daders van de schietpartij hadden zich vergist: de dj was niet het doelwit. Uit onderzoek van de recherche bleek dat de daders in de voorbereiding van de liquidatie met elkaar communiceerden via Sky. De veroordeling van deze daders is een van de vele successen die de recherche behaalde met informatie uit de hack op Sky.

Het is 30 oktober 2017 als rechercheur T-079 een plan over de uitvoering van de Sky-hack opschrijft. Op dat moment is er bij de Nederlandse politie al ruime ervaring met het kraken van diensten als Ennetcom en PGPSafe: twee berichtendiensten die bijvoorbeeld werden gebruikt door Ridouan Taghi en zijn criminele organisatie. Maar Sky ECC is anders, noteert T-079. Sky biedt een veel breder pakket aan, met niet alleen versleutelde mails, maar ook een versleutelde chatfunctie en zelfs groepschats – vergelijkbaar met WhatsApp.

Rechercheur T-067 beschrijft in dit geheime zogeheten “Inzetplan 13Werl” precies welke data de politie verwacht te kunnen krijgen en hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan. Advocaat Moszkowicz kreeg het plan toegespeeld en stelde er vragen over voor de rechtbank en Crimesite publiceerde erover. De rechtbank wilde zich er niet in verdiepen.

Het Algemeen Dagblad kaart vandaag de kwestie toch weer aan. Want uit dit inzetplan mag blijken dat de Sky-operatie in feite een Nederlands en geen Frans project was, hoewel de hack is uitgevoerd op servers in het Franse Roubaix. Als dat zo is dan moeten Nederlandse rechters de rechtmatigheid van de hack onderzoeken. Volgens het Openbaar Ministerie hoeft dat niet omdat de hack Frans was en een Franse rechter toezicht had.

Crimesite publiceerde vorige week nog over een ander document dat erop wijst dat Nederland de regie in handen had. Bij de inbeslagname van de servers in Frankrijk was slechts één Franse agent aanwezig tegenover een heel team Nederlanders, die de servers ook nog eens meenamen naar Driebergen.

Advocaat Yehudi Moszkowicz zegt tegen het Algemeen Dagblad: ‘Het is zacht gezegd opmerkelijk dat ik uit het buitenland informatie krijg over de hack van Sky ECC, die door het Nederlandse OM geheim wordt gehouden. Aan de andere kant past dat wel in het beeld dat inmiddels uit de dossiers is opgekomen. Namelijk dat de rol van Nederland bij de hack en de aanloop daarnaartoe vele malen groter is dan het OM zegt. Feit is dat uit de mij beschikbaar documenten blijkt dat Nederland de software voor de hack heeft geschreven, de software om de chats te lezen heeft geschreven, de servers feitelijk in beslag heeft genomen, de servers heeft uitgelezen en geanalyseerd (in Driebergen, in Nederland dus). (…) Het wordt tijd dat rechters eens vragen gaan stellen, want in een rechtsstaat mag het doel nooit de middelen heiligen.’

Moszkowicz is van mening dat Frankrijk als dekmantel is gebruikt om de Sky-opratie af te schermen.

