Hof: ‘Nederlandse staat moet Nederlander weghalen uit cel in VS’

41 jaar Singh (80), een Nederlander van Surinaamse afkomst, zit al 41 jaar in een Amerikaanse gevangenis. In 1986 werd hij veroordeeld tot 56 jaar cel wegens het uitlokken van de moord op zijn vrouw en stiefdochter. Hij heeft die betrokkenheid altijd ontkend.

Later kwam aan het licht dat een kroongetuige in zijn zaak was omgekocht.

‘Overwinning’

Al decennia probeert Singh de resterende jaren van zijn straf in Nederland uit te zitten. Een eerdere poging, bijna twee jaar geleden, liep nog stuk. Zijn advocaat Rachel Imamkhan spreekt van ‘een belangrijke overwinning’ voor haar cliënt, die al jaren vecht voor repatriëring en medische zorg in eigen land. Volgens haar werpt de zaak ook ‘bredere vragen op over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat voor landgenoten die in buitenlandse gevangenissen verblijven’.

Niet zorgvuldig

Het hof oordeelde dat eerdere afwijzingen van Singh’s verzoek niet zorgvuldig waren. Gezien zijn humanitaire omstandigheden is overplaatsing gerechtvaardigd, zodat nog levende familieleden hem in Nederland kunnen bezoeken.

De Nederlandse staat moet binnen vier weken een formeel verzoek indienen bij de Amerikaanse autoriteiten om Singh over te plaatsen.

