27 mei 2025

Hof stelt arrest over vergismoord uit om uitgelekt Sky-document

De voortgang in het strafproces over twee geruchtmakende moordzaken is gestaakt omdat het gerechtshof uitleg wil over de inhoud van een vorige week uitgelekt document over Nederlandse betrokkenheid bij de hack op berichtendienst Sky ECC. Het gaat om het proces over de vergismoord in Beuningen (in juli 2020) en de zaak van de wildwestschietpartij in Bergen aan Zee in 2021.