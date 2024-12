Hof: twee jaar meer voor dodelijke schietpartij Vlaardingen

(Beeld JBMedia)

In de rug

Omstreeks 19.51 ontstond er aan de achterzijde van Dirk van den Broek ruzie tussen het slachtoffer en een vriend van A. en ook de verdachte en een andere vriend. Daarbij werd gescholden, geduwd en getrokken. Vervolgens zijn de verdachten en zijn twee vrienden hun auto ingestapt en weggereden.

Iets later op de avond is er opnieuw een ontmoeting waarbij A. met een vuurwapen in zijn zak achter het slachtoffer en diens vriend aanrent. Op zeker moment stopte het slachtoffer met rennen en schoot A. hem van dichtbij in de rug.

Het hof veroordeelt A. voor doodslag en verboden vuurwapenbezit. Het hof is van oordeel dat hij zelf de confrontatie heeft opgezocht en dat er geen sprake was van zelfverdediging. A. had zich beroepen op noodweer.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Normaal worden in dit soort zaken gevangenisstraffen van acht tot twaalf jaar opgelegd. Omdat A. nog jong is en deskundigen vaststelden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is gaat het hof uit van acht jaar cel. Omdat het strafproces veel te lang heeft geduurd verlaagt het hof de gevangenisstraf tot zeven jaar.

De eerdergenoemde vriend van de verdachte is door het hof veroordeeld voor het bezit van het vuurwapen waarmee het slachtoffer is doodgeschoten. De rechtbank sprak hem daar eerder van vrij.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde A. in februari 2022 tot een gevangenisstraf van vijf jaar. A. had verklaringen afgelegd en spijt betuigd. Een advies om A. volgens het jeugdstrafrecht te berechten volgden de rechters niet, maar ze legden wel een relatief lage straf op.

Tegen dat vonnis hebben zowel A. als het Openbaar Ministerie hoger beroep ingesteld.

