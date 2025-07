22 juli 2025

Hof vernietigt vonnis beruchte kindermoord uit 1979 (VIDEO)

In de beruchte zaak van de moord op het 6-jarige jongetje Ethan Patz, in New York in 1979, heeft een federaal hof van beroep de veroordeling van de vermeende dader Pedro Hernandez vernietigd. Hernandez is in 2017 schuldig bevonden aan moord. De zaak moet opnieuw gedaan worden, omdat het hof vindt dat de jury door de rechter verkeerd is geïnstrueerd. Er zijn altijd al twijfels geweest over de schuld van Hernandez.