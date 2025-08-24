 Meteen naar de content
24 augustus 2025

Hoger beroep in usb-kabelmoordzaak op Vlissingse drugsdealer | Vervolging na art. 12-procedure

De 58-jarige Vlissinger M.B. staat dinsdag in hoger beroep terecht voor de moord op de Vlissingse drugsdealer Joost van der Linden. Het slachtoffer werd ergens tussen 6 en 11 oktober 2010 in Vlissingen om het leven gebracht doordat hij werd gewurgd met een usb-kabel en geslagen. M.B. kreeg eerder vijf maanden cel omdat hij de toenmalige hoofdverdachte, zijn vriendin I.H., zou hebben geholpen met het laten verdwijnen van het lichaam. De familie van het slachtoffer begon in 2020 een artikel 12-procedure omdat het OM besloot niet tot vervolging van de man over te gaan. De rechter verplichtte het OM daarna weer tot vervolging.

Laatste Nieuws

Drugs

De 36-jarige Joost van der Linden werd in oktober 2010 in een woning aan de Dortmansstraat in Vlissingen vermoord. In het pand woonde de toen 43-jarige M.B. destijds met zijn 25-jarige vriendin I.H. Volgens de vriendin van B. had Joost van der Linden drugs bij haar afgeleverd en probeerde hij haar aan te randen. De vriendin legde een bekennende verklaring af, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

