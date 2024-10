Hogere gevangenisstraffen mogelijk voor drugsdelicten

De maximumstraf voor het bezit van ‘grootschalige hoeveelheden’ harddrugs stijgt van zes naar acht jaar. De maximumstraf voor de handel en productie van harddrugs stijgt van acht naar twaalf jaar. Voor de in- en uitvoer van harddrugs staat straks geen twaalf maar zestien jaar, en voor het plegen van voorbereidingshandelingen bij harddrugsdelicten gaat de maximumstraf van zes naar acht jaar.

‘Verdienmodel doorbreken’

Nederland moet zo onaantrekkelijk mogelijk worden voor drugscriminelen, stelt het kabinet. ‘Drugshandel is hét verdienmodel van de georganiseerde misdaad. Van de productie van synthetische drugs in Nederland tot de doorvoer van cocaïne naar de rest van Europa’, zegt minister van Justitie Van Weel. ‘Drugscriminelen kennen geen grenzen en vormen een direct gevaar voor onze samenleving, onze rechtsstaat en onze veiligheid. We willen dit verdienmodel doorbreken en waar dat nodig is harder kunnen straffen. Door de wettelijke maximumstraffen voor ernstige harddrugsdelicten te verhogen en meer in lijn te brengen met omringende landen kunnen we internationaal opererende criminelen harder raken.’



Volgens het kabinet zitten het Openbaar Ministerie en rechters steeds vaker tegen het maximum aan met strafeisen en uitspraken, vooral in zaken tegen de zwaardere categorie drugscriminelen.