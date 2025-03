21 maart 2025

Hogere straffen in moordzaak Henk Hoeben | ‘Zijn laatste minuten moeten vol pijn en angst zijn geweest’

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 42-jarige Iwona R. donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar voor de beroving met dodelijke afloop van Henk Hoeben uit Weert in juli 2022, en het stichten van brand in de woning van het slachtoffer. Het hof legt de 43-jarige mannelijke medeverdachte, Wojtek C., een celstraf op van 20 jaar. Bij de rechtbank kregen beiden eerder 19 jaar cel voor de fatale roofoverval.