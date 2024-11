Hologram om cold case sekswerker Betty op te lossen | Wat stond er op avond voor moord op site ‘Hookers’?

Betty Wallen hologram

Beeld: het Hologram van de in 2009 vermoordde sekswerker Betty (beeld AT5/politie Amsterdam)

Door Joost van der Wegen

Vermoord

De pas 19-jarige Betty Szabó wordt op 20 februari 2009 badend in het bloed aangetroffen door haar collega sekswerkers in een peeskamer op de Oudezijds Achterburgwal. Ze is op gruwelijke wijze vermoord. Ondanks intensief onderzoek destijds, is de zaak nog altijd onopgelost. Dit meldt de politie in Amsterdam, die nu met een publiciteitscampagne een ‘laatste, ultieme poging’ doet om de zaak op te lossen.

Armoede

Betty wordt geboren in het arme noordoostelijke deel van Hongarije: de stad Nyíregyháza. Samen met haar familie leeft ze in armoede. Ondanks de soms lastige omstandigheden en beperkte mogelijkheden, weet ze goed te presteren op school. Haar vrije tijd vult ze met tuinieren en het bespelen van haar viool, waarmee ze prijzen wint.

Als Betty wat ouder wordt, ziet ze steeds meer verschillen tussen haar klasgenootjes en zichzelf. Ze heeft geen geld om spulletjes te kopen die anderen wel kunnen betalen. Ze gooit haar leven abrupt om, valt in korte tijd 25 kilo af en vertrekt op haar 18e naar Amsterdam.

In Amsterdam wacht haar een volledig ander leven. Betty begint als sekswerker op de Wallen. Ze is een opvallende verschijning met haar vriendelijke lach en grote tatoeage van een draak op haar buik en borst. Betty raakt zwanger tijdens haar periode in Amsterdam en krijgt omdat ze door blijft werken tijdens haar zwangerschap, de bijnaam ‘pinguïn’. Haar zoontje wordt tot groot verdriet van Betty vlak na de geboorte opgenomen in een Nederlands pleeggezin.

Vermoord

Drie maanden na de bevalling wordt de levenslustige Bernadett, op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Op de avond van haar dood, valt het twee collega sekswerkers op dat Betty niet in haar peeskamer is. Ze denken eerst nog dat Betty misschien een slechte dag heeft of al naar huis is gegaan. Als ze ’s nachts even geen klanten hebben, besluiten ze om bij Betty te kijken. Ze treffen Betty badend in het bloed aan. Ze blijkt vermoord te zijn.

Ondanks intensief onderzoek, is de zaak nog altijd onopgelost, meldt de Amsterdamse politie. Het cold case-team dat deze zaak onder haar hoede heeft, hoopt de zaak daarom met de hulp van het publiek alsnog op te lossen. De beloning voor de gouden tip in deze zaak is daarom verhoogd naar 30.000 euro. Het hologram van Betty is te zien van zaterdag 9 november tot en met zaterdag 16 november, in de Korte Stormsteeg 2, hoek Oudezijds Achterburgwal, in Amsterdam.

Steekpartij

Destijds kreeg de Amsterdamse politie al geen helderheid over de steekpartij die het leven kostte aan Betty. Ze werd rond 01.00 uur dood aangetroffen in haar peeskamer op de Oudezijds Achterburgwal. De politie meldde in 2009 in een persbericht dat het ‘onduidelijk’ was wanneer het incident exact heeft plaatsgevonden. Ook was de toedracht onbekend en werden geen aanhoudingen in de zaak verricht.

‘Recensies’

De misdaadwebsite Politiespotter.nl (destijd beheerd door de redacteur van dit artikel) ontdekte op de dag na de moord dat er op de site Hookers punt nl een aantal ‘recensies’ stonden van bezoekers van sekswerkers op de Wallen. Politiespotter schreef toen het volgende:

‘De verslagen lopen door tot gisteravond 23.00 (de avond voor de moord, CS). Er staan diverse ‘recensies’ op van meisjes rondom het adres Oudezijds Voorburgwal 40, maar die meisjes schijnen ook vrij veel van raam te verwisselen. Veel van hen zijn Oost-Europees, Bulgaars, Hongaars.’

Dan geeft Politiespotter een quote van een bezoeker van de vrouwen, een jaar eerder. De site stelt daarbij de vraag, of dit misschien Betty zou kunnen zijn, en of de politie onderzoek naar de informatie op de website heeft gedaan. Dat blijft op de site onduidelijk.

‘’Wallen, Molensteeg 4 lks, Yvette (Hongaarse, lang, zwart haar) (voldoende) Laatst liep ik weer eens over de wallen en zag achter het raam van OZA 39 een mooi jong meisje met een prachtig, slank tienerlijfje met lang zwart haar. Het bleek Yvette te zijn, afkomstig uit Hongarije, 18 jaar oud. (ik schat haar iets ouder, zo’n 22 á 23.) Naar binnen, afgesproken alles uit en pijpen en neuken €100,- (incl. pzc).’

