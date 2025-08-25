Hond doodgeschoten bij arrestaties na ruzie in Haarlem



De drie verdachten die zijn aangehouden zijn een 18-jarige vrouw, een 55-jarige vrouw en een 25-jarige man, allen uit Haarlem.

Waarschuwingsschot

Terwijl agenten rond 20.55 op de ruzie afkwamen en de aanhoudingen uitvoerden, kwam er een hond uit een woning gelopen. Deze hond had een agressieve houding naar een van de agenten. Hierop is eerst een waarschuwingsschot gelost en vervolgens gericht geschoten. De hond overleefde het niet. De politie spreekt van “een ingrijpend incident, voor zowel de buurtbewoners en getuigen als de collega’s ter plaatse.”



Het schieten van de politie zal volgens procedure door de Rijksrecherche worden getoetst.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het conflict.