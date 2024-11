‘Hongaarse huurmoordenaar wil identiteit moordenaar Betty onthullen voor tipgeld’

Laatste Nieuws Caba Der Caba Der Beethovenstraat

Beeld: de veroordeelde huurmoordenaar Čaba Der

Profiel

De advocaat van Dér, Krisztián Gulyás, laat De Telegraaf weten dat zijn cliënt – die in Hongarije een levenslange celstraf uitzit voor twee huurmoorden, waaronder één in Amsterdam – dinsdag met de Hongaarse politie heeft gesproken. ‘Dér heeft aan hen een profiel van de dader gegeven. Hij zei echter dat hij specifieke details met de Nederlandse politie wil delen.’

Garantie

Volgens Gulyás zal de huurmoordenaar dat alleen doen als hij een schriftelijke garantie van de Nederlandse politie krijgt dat zij hem de 30.000 euro beloning, die is uitgeloofd, zal uitkeren. Zijn raadsman: ‘Hij heeft bovendien aangegeven dit geld te willen gebruiken voor liefdadigheid, door het te doneren aan mensen in nood.’

De raadsman vertelde eerder aan De Telegraaf dat zijn cliënt Dér over informatie beschikt vanwege zijn aanwezigheid in Nederland om een huurmoord op de Kroatische drugshandelaar Ivan Serdarusic (62) voor te bereiden.

De huurmoordenaar die ook de Servische nationaliteit heeft, schoot op maandag 30 juli 2018 Serdarusic dood in een Italiaans restaurant in de Amsterdamse Beethovenstraat. Op camerabeelden was te zien hoe hij zich na de moord verkleedde.

Zijn naam en foto verschenen in Opsporing Verzocht. Hij werd omschreven als een ’heel gevaarlijke, klassieke huurmoordenaar’. In 2019 werd hij de op Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Hologram

Met een campagne in het Wallen-gebied werd vorige week aandacht gevraagd voor de moord op sekswerker Bernadett ‘Betty’ Szabó in 2009. Onder meer via een hologram geïnspireerd op Betty, die achter een raam werd vertoond. Ook werd het tipgeld verhoogd naar 30.000 euro.