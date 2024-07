Hoofdcommissaris politie Mexico-Stad geliquideerd (VIDEO)

Connect on Linked in

In Mexico is zondag een hoofdcommissaris van politie van Mexico-Stad op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Coacalco, een noordelijk deel van de agglomeratie rond de Mexicaanse hoofdstad.

Overleden

Milton Morales Figueroa (40) had geen dienst en bracht de dag door met zijn gezin. Toen hij een winkel verliet in de richting van zijn persoonlijke auto, blokkeerden twee voertuigen zijn pad en openden verschillende gewapende mannen het vuur. Een politieagent die hem begeleidde, raakte gewond en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Morales stierf vrijwel onmiddellijk door verschillende schoten in het hoofd.

Inlichtingendienst

Morales Figueroa was hoofd van de inlichtingendienst van de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) in de Mexicaanse hoofdstad. De SSC, ofwel het ministerie van Veiligheid, speelt in Mexico een hoofdrol in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, met name die tegen de drugskartels.

De SSC coördineert bijvoorbeeld de activiteit van federale politie in het land.

In het door corruptie geplaagde Mexico is SSC een van de minder aangetaste overheidsdiensten.

Aanslag

Morales heeft in het verleden operaties tegen de georganiseerde misdaad geleid, zoals het onderzoek naar de aanslag vier jaar geleden op het toenmalige hoofd van de politie van de hoofdstad, Omar García Harfuch.

Op 26 juni 2020 om half zes ’s ochtends, terwijl Harfuch op weg was naar zijn kantoor in het centrum van Mexico-Stad, probeerde het Jalisco Nueva Generación-kartel (CJNG) hem te vermoorden. Er vielen meer dan 400 schoten en drie politiemensen werden gedood.

Morales was toen een van de adviseurs van Harfuch.

Door de aanpak van Harfuch daalde het aantal moorden, ontvoeringen, afpersingen, en gewelddadige overvallen, in de Mexicaanse hoofdstad tot een historisch dieptepunt. Nauwe samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie, inlichtingendienst, maakte het mogelijk de georganiseerde misdaad in de hoofdstad onder controle te houden.

Harfuch is inmiddels landelijk hoofd van de SSC, onder de nieuwe president Claudia Sheinbaum.

El Mencho

Morales speelde tot zijn dood een belangrijke rol in de nationale coördinatie van de inlichtingendienst van de Mexicaanse politie.

Vorig jaar veroordeelde een rechtbank een tien mensen voor de aanval op Harfuch. van hen tot lange gevangenisstraffen. Onder hen was “El Vaca”, de opdrachtgever van de aanval en destijds de man die de huurmoordenaars aanstuurde van de criminele organisatie onder leiding van “El Mencho“, Nemesio Oseguera Cervantes, de voortvluchtige leider van het CJNG.

