‘Hoofdredacteuren Sierra Leoonse kranten naar buitenland gevlucht na publicaties over Bolle Jos’

Persvrijheidsorganisatie Free Press Unlimited bevestigt dit beeld. ‘Er is specifieke dreiging voor journalisten als gevolg van de aanwezigheid van Jos Leijdekkers en zijn nauwe banden met de president van Sierra Leone.’

Inval en arrestaties

FTM en het AD spraken met journalisten die geïntimideerd werden en te maken kregen met een politie-inval of zelfs arrestatie tijdens hun onderzoek of na een publicatie over Leijdekkers. Free Press Unlimited interviewde journalisten in Sierra Leone en sprak met FTM en het AD over de uitkomsten en de gevolgen voor de persvrijheid.

Bedreigingen

Drie hoofdredacteuren uit Sierra Leone, die inmiddels in het buitenland verblijven, zeggen hoe gevaarlijk het voor hen is om over Leijdekkers te schrijven. De hoofdredacteuren zeggen dat ze het doelwit zijn geweest van invallen op redacties, intimidatie, het intrekken van overheidsadvertenties en bedreigingen aan het adres van medewerkers.

Volgens de hoofdredacteuren doen journalisten in Sierra Leone aan zelfcensuur als het over Leijdekkers gaat. In een gezamenlijke verklaring uiten ze hun zorgen over de ‘verslechterende situatie van de persvrijheid in Sierra Leone’. Free Press Unlimited erkent de zorgen. ‘Er is specifieke dreiging voor journalisten als gevolg van de aanwezigheid van Jos Leijdekkers en zijn nauwe banden met de president van Sierra Leone.’

Opvallend weinig

Het gevolg is dat er in Sierra Leoonse media opvallend weinig over Bolle Jos geschreven wordt, behalve dat er soms nieuws doorsijpelt dat door buitenlandse media over Leijdekkers geschreven wordt. Ondertussen weet wel iedereen in Sierra Leone wie Bolle Jos is, dat hij grootschalig in cocaïne handelt en op het hoogste niveau beschermd wordt.

Uitleveringsverzoek genegeerd

Toen Nederland in februari vorig jaar Sierra Leone om een uitleveringsverzoek had gevraagd van Bolle Jos, werd de Nederlandse regering vervolgens hardnekkig genegeerd. In november 2025 sprak demissionair premier Dick Schoof met president Julius Maada Bio van Sierra Leone tijdens een top van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in Angola. Schoof herinnerde de president naar verluidt aan het uitleveringsverzoek, maar daar is tot op heden niets mee gebeurd.

De veiligheidsdiensten van Sierra Leone zijn ondertussen vooral bezig Leijdekkers en zijn relatie met president Julius Maada Bio en diens familie aan het zicht van het publiek te onttrekken. Leijdekkers heeft een kind en relatie met de dochter van de president van Sierra Leone.

Opgepakt

Joseph Turay, hoofdredacteur van de krant Public Review, werd in februari 2025 opgepakt door het Sierra Leoonse Criminal Investigations Department, toen hij samen met RTL-correspondent Sophie van Leeuwen wilde filmen in de buurt van Leijdekkers toenmalige verblijfplaats: het Two Seasons-strandhotel in Tokeh, ten zuiden van de hoofdstad Freetown.

Het kwam Van Leeuwen op een aanklacht wegens spionage te staan. Voordat ze Sierra Leone mocht verlaten, werd ze meerdere malen verhoord door politieagenten. De politie nam haar camerabeelden in beslag en wiste die. Hoofdredacteur Turay ontsnapte kort na zijn arrestatie en verblijft sindsdien uit veiligheidsoverwegingen in het buitenland.

Cocaïnepakhuis

Ook de hoofdredacteur van Gleaner vluchtte naar het buitenland, nadat de krant in november 2025 schreef over een enorm pand bij het dorp York waar een cocaïnepakhuis zou zijn van Leijdekkers. Binnen een week deed de politie een inval in het gebouw waar de redactie van de krant is gevestigd. Volgens getuigen waren de agenten op zoek naar de hoofdredacteur en wilden zij inlichtingen over het artikel.

Leijdekkers geldt als de meeste gezochte drugscrimineel van Nederland en België. Medio januari werd hij in België veroordeeld tot zeven jaar cel voor de invoer van in totaal elf ton cocaïne. Inmiddels heeft hij in België al in totaal 57 jaar cel opgelegd gekregen voor grootschalige cocaïnesmokkel. In Nederland kreeg hij 24 jaar cel.

