Hooggerechtshof in Noorwegen verbiedt motorclub Satudarah

Het Hooggerechtshof oordeelde dat leden van de 1% motorclub “herhaaldelijk ernstige overtredingen hebben begaan tegen iemands leven, gezondheid en vrijheid” en dat hun acties “bedoeld waren om angst te veroorzaken onder de bevolking”. Volgens het Hooggerechtshof heeft Satudarah een geschiedenis van zware criminaliteit, afpersing, drugshandel en wapenhandel.



De rechtbank voegde eraan toe dat hoewel de Satudarah MC zichzelf omschrijft als een motorclub en openstaat voor etnische minderheden, clubleden geen motor hoefden te hebben om lid te worden. ‘De club heeft ook niet tot doel multi-etnische belangen te bevorderen’, aldus de rechtbank.

‘Verbod noodzakelijk’

In januari 2024 verbood het Hof van Beroep Satudarah en oordeelde dat “het verbod noodzakelijk is in een democratische samenleving”. Satudarah ging vervolgens tegen deze uitspraak in beroep bij het Hooggerechtshof, maar vangt daar nu dus bot. Noorwegen telt twee Satudarah-chapters; in hoofdstad Oslo en Stavanger, de derde stad van Noorwegen. Ook zou de motorclub een chapter hebben gehad in Kristiansand en een chapter hebben proberen op te richten in Tønsberg.

Geweldsincidenten

Satudarah zette in 2014 voet aan de grond in Noorwegen. In 2021 werd in Noorwegen een nieuwe wet aangenomen die de weg vrijmaakte voor het verbieden van criminele verenigingen. In 2023 vroeg de Noorse politie en justitie aan rechtbanken om Satudarah te verbieden vanwege zijn criminele activiteiten. De opsporingsdiensten in Noorwegen denken dat de daders van een steekpartij in Lillestrøm en een schietpartij in Oslo mogelijk verband houden met Satudarah MC. De politie vreest voor conflicten met andere criminele groepen, sinds Satudarah in 2018 een chapter oprichtte in Oslo.

Oslo

Door het besluit om Satudarah als organisatie te verbieden, mag de motorclub geen nieuwe activiteiten meer ontplooien en nieuwe leden werven. Het Satudarah-chapter in Oslo bestaat naar verluidt uit een kern van twaalf leden. In Nederland en Duitsland is Satudarah al verboden. In Denemarken nog niet.

