Huis beschoten in Amsterdam-Noord, verdachte opgepakt

Amsterdam - In Amsterdam-Noord is vanavond een woning beschoten op het moment dat de bewoners thuis waren. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De beschieting op de woning aan de Krabbbendamstraat gebeurde rond 21.30 uur. Op straat zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen. Na de schietpartij sloegen de daders op de vlucht. De politie is naar nog naar deze mensen op zoek. Om hoeveel personen het gaat, is nog onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet en is bezig met het onderzoek. Een politiehelikopter heeft langere tijd boven de wijk gehangen om mee te zoeken naar de verdachten.