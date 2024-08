Explosie in Eindhoven | auto’s in brand in Amsterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

In Eindhoven is de voordeur van een woning zwaar beschadigd na een ontploffing. In Amsterdam vlogen in de nacht van dinsdag op woensdag vier auto’s in brand.

Januari

De Eindhovense woning ligt aan het Generaal van Dohnapad. Waarschijnlijk is er een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk afgegaan. Over dader of daders is niets bekend.

Volgens Omroep Brabant is bij het huis in de nacht van donderdag 25 januari rond 01.00 geprobeerd om brand te stichten. Daarvoor is destijds niemand opgepakt.

Flesjes

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er in Amsterdam op twee plekken in totaal vier auto’s compleet uitgebrand. De eerste melding was volgens AT5 rond 01.30 op Langswater in Amsterdam-Osdorp. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. De volgende melding waar de brandweer op af ging was om 02.15 in de Molenwijk in Amsterdam-Noord. Daar gingen drie auto’s in vlammen op. Bij de flats Standerdmolen en Tjasker waren harde knallen te horen en werden de hulpdiensten ingeschakeld. Toen de brandweer ter plaatse kwam stonden er drie auto’s in brand.

Bij de auto’s zijn flesjes aangetroffen waar mogelijk benzine in heeft gezeten.