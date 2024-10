Ierse topcrimineel gearresteerd op Lanzarote

Geheim De meeste verdachten werden na verhoor voorlopig vrijgelaten, alleen Hutch en een andere verdachte zouden door een onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis zijn gehouden. In het belang van het onderzoek heeft de rechter het onderzoek “geheim” verklaard, een maatregel die te vergelijken is met het opleggen van beperkingen in Nederland.

Daniel Kinahan

Justitie in Ierland was in het verleden lang naar Gerry Hutch op zoek, omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een gedurfde aanslag tijdens een weigh in van boksers in het Regency Hotel in Dublin, in februari 2016 op Daniel Kinahan. Met een “arrestatieteam” zouden Hutch en anderen gemaskerd en bewapend het hotel zijn binnengevallen. Daniel Kinahan bleef ongedeerd, maar de 33-jarige David Byrne kwam bij de aanslag om het leven.

In 2017 ging het gerucht dat de Kinahans een miljoen euro zouden hebben uitgeloofd om Hutch levend in handen te krijgen.

Vrijgesproken

In augustus 2021 is Hutch in Spanje aangehouden en overgebracht naar Ierland. Na een langdurig proces werd Hutch ook in hoogste instantie vrijgesproken. In het belangrijkste bewijsmateriaal, een audio-opname, vonden de rechters geen bevestiging van Hutch dat hij had deelgenomen aan de aanval en een getuige werd als niet betrouwbaar genoeg beoordeeld. Twee medeverdachten werd wel veroordeeld voor het faciliteren van de aanslag.

In de vete tussen de Kinahans en The Monk zijn door de jaren heen verschillende dodelijke slachtoffers gevallen. Daniel Kinahan verblijft in Dubai, waar hij zich profileert als bokspromotor. Internationale politieorganisaties verdenken zijn clan van grootschalige drugshandel, onder meer met de groep van Ridouan Taghi.

Gerry Hutch kwam vorig jaar op vrije voeten. Hij heeft een huis op Lanzarote, en reisde volgens Ierse media regelmatig op en neer tussen Ierland en Spanje.