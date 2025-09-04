 Meteen naar de content
4 september 2025

‘Ik ben jarig, dan mag ik toch schieten’ | Schutter aangehouden met machinepistool

In Rotterdam heeft een man vannacht schoten gelost in een woonwijk, met een tot machinepistool omgebouwd wapen. Bij de schietpartij raakte voor zover bekend niemand gewond. De verdachten kon snel worden aangehouden. Als reden voor het vuren met zijn pistool zei hij dat hij jarig was.

Laatste Nieuws

Beeld: het omgebouwde Glock-wapen wordt onderzocht door de politie (foto JBMedia)

Schoten

De schoten werden in de nacht van woensdag op donderdag gehoord in een woonwijk aan de Schans, in Rotterdam-Delfshaven. Via cameratoezicht kwam er al snel een verdachte in het vizier, die niet veel later een straat verder kon worden aangehouden.

Tijdens het veiligstellen van zijn zogeheten ‘schiethanden’ zei de verdachte tegen de politie: ‘Ik ben jarig, dan mag ik toch schieten’.

Laser

Een agente vond tijdens een zoekactie in een rieten mandje op een scooter een nektasje, met daarin een vuurwapen. Het ging om een geavanceerd wapen van het merk Glock, met daarop een laser en een extra magazijn, voor kogels.

Achterop het pistool zat ook een zogeheten ‘switch’, een module waardoor het wapen automatisch kan schieten.

De politie heeft het wapen in beslag genomen als bewijs. Ze geeft aan dat het aantreffen van dit type wapen in deze vorm niet vaak voorkomt.

Hulzen

Op straat vonden forensisch rechercheurs minstens 12 kogelhulzen. Er zijn geen kogelinslagen gevonden. Ook hebben zich geen gewonden gemeld.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.