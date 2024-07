Illegale coffeeshops in Benidorm gesloten

In de Spaanse badplaats Benidorm zijn deze week vier mensen gearresteerd wegens het illegaal uitbaten van een coffeeshop. In Spanje is het alleen onder strenge voorwaarden toegestaan wiet en hasj te verkopen in speciale clubs voor leden, die daarvoor een vergunning hebben. De nu aangehouden personen verkochten in het centrum van Benidorm in drie drogisterijen cannabis, met name aan buitenlandse toeristen.

Toeristen

Agenten van de Nationale Politie geven in de toeristische hoofdstad van de Costa Blanca sinds maart prioriteit aan de verkoop van drugs aan toeristen. Elk jaar doet de politie er aan het begin van het toeristenseizoen invallen in illegale coffeeshops.

Twee van de drie cannabis-winkels waren gevestigd in het toeristische centrum van de stad, de andere lag er vlak buiten, waar volgens de politie borden de weg wezen en parkeergelegenheid werd geboden.

Gesloten

De winkels maakten ook reclame voor de producten op internet, met de verschillende soorten zijn ze aanboden. De drie winkels zijn nu gesloten. Twee van de winkels was eigendom van een van de verdachten. Bij de derde cannabiswinkel werden de overige drie personen gearresteerd.

Volgens de politie pretendeerden de shops de vereiste vergunning te hebben, en een vereniging te zijn, maar was dat niet het geval.