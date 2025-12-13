‘Illegale pijnstillers en slaapmiddelen levensgevaarlijk’

Buiten beeld De meeste slachtoffers kregen de extreem sterke opioïden binnen via nep-oxycodonpillen. De politie onderzoekt nu grootschalig de rol van Slaappillen.net, een illegale webshop die als een van de belangrijkste leveranciers wordt gezien.

Sinds oktober vorig jaar vielen er volgens toxicologe Corine Bethlehem dertien doden en 22 zware intoxicaties.

Vooral gebruikers die dachten oxycodon te slikken, bleken ongemerkt nitazenen binnen te krijgen. Bethlehem: ‘Veel patiënten raakten in coma of moesten worden gereanimeerd. Deze middelen onderdrukken de ademhaling zó heftig dat mensen stoppen met ademen.’

Volgens het Erasmus MC ligt het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk veel hoger. In verschillende regio’s wordt bij verdachte sterfgevallen nauwelijks toxicologisch onderzoek gedaan, en bij patiënten die een overdosis overleven wordt bloedonderzoek vaak achterwegegelaten. Daardoor blijven vergiftigingen buiten beeld en blijft de omvang van het probleem onder de radar.

Opvolger

De naam Slaappillen.net duikt in meerdere zaken op. De webshop kwam in beeld na de dood van de 44-jarige Sharon uit Voorburg, op 1 april. Inmiddels worden ook het overlijden van een vrouw uit Amsterdam en een vrouw uit de regio Rotterdam aan de site gelinkt. Twee vermoedelijke handlangers staan maandag voor het eerst voor de rechter, maar het OM benadrukt dat de organisatie daarachter veel groter is.

Het landelijk parket heeft een afzonderlijk onderzoek ingesteld naar de illegale handel in drugs en medicijnen.

Slaappillen.net is offline, maar volgens het Algemeen Dagblad lijkt inmiddels een gesloten opvolger actief te zijn: alleen toegankelijk met wachtwoord, en met een aanbod variërend van oxycodon tot cocaïne.

