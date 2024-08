‘In België neergeschoten man (32) is veroordeelde drugscrimineel Ali T.’

Connect on Linked in

In Boom (gemeente Antwerpen) is donderdagavond een man voor zijn woning neergeschoten. Volgens Belgische media gaat het om de 32-jarige drugscrimineel Ali T., alias “Rus”, die vorig jaar tot acht jaar cel werd veroordeeld. T. raakte gewond, maar is buiten levensgevaar.

Twee schoten

T. werd donderdagavond vlakbij zijn woning op straat neergeschoten. Buurtbewoners spraken van twee schoten en twee verdachten. Het gewonde slachtoffer wist een nabijgelegen supermarkt in te vluchtten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Vluchtauto

Vlak na de schietpartij wist de Antwerpse politie in Wilrijk een bestelauto klem te rijden. De 28-jarige bestuurder werd opgepakt als verdachte van de schietpartij. Hij is vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Of er daadwerkelijk ook een tweede (voortvluchtige) verdachte betrokken was bij het schietincident maakt deel uit van het rechercheonderzoek.

Veroordeling

In 2023 werd Ali T. tot acht jaar cel veroordeeld als lid van de drugsorganisatie van Omar “Patje Haemers” G. Volgens Belgische media had T. toen al een lange periode van voorarrest achter de rug, grotendeels met een enkelband. Na de uitspraak zat hij een tijd vast, onlangs mocht hij zijn straf thuis verder uitzitten, opnieuw onder elektronisch toezicht.