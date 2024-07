In beslag genomen drugs en sigaretten gestolen op luchthaven Zaventem

Connect on Linked in

In een loods op de luchthaven van Zaventem (B) zijn tientallen kilo’s cannabis, een versnijdingsmiddel voor cocaïne, bijna 1.400 kilowaterpijptabak en 269.000 sigaretten gestolen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door de FOD Financiën.

Brucargo

De diefstal gebeurde vorige week in een gebouw van vrachtafdeling Brucargo op de luchthaven van Zaventem. Dieven wisten in te breken in een magazijn waar de douane in beslag genomen goederen opslaat.

Bij de inbraak werd 29 kilo cannabis, 75 kilo levamisole (een versnijdingsmiddel voor cocaïne), 1.392 kilo waterpijptabak en 269.000 sigaretten gestolen.

Badge

Het gebouw zou goed beveiligd moeten zijn en is enkel toegankelijk met een badge van de luchthaven. Hoe dieven toch hun slag hebben kunnen slaan, wordt onderzocht door het gerecht.

Een woordvoerder van Brussels Airport zegt dat er extra bewakingscamera’s worden geplaatst bij het magazijn van de douane op de luchthaven.

De inbrekers zijn nog niet gearresteerd.

Eerdere inbraak

In mei vorig jaar was er ook al een inbraak op de vrachtafdeling. Toen werd er onder andere een grote partij in beslag genomen sigaretten gestolen.