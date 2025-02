In Breda ontvoerde man (24) weer terecht

In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 00.00, werd een 24-jarige man ontvoerd op de Dr. Schaepmanlaan in Breda, bij atletiekvereniging SPRINT. Het slachtoffer werd door meerdere mannen met zwarte kleding en bivakmutsen op een busje ingetrokken. De verdachten zouden vuurwapengevaarlijk zijn.



De politie was met man en macht op zoek naar het slachtoffer. Hij was mogelijk in levensgevaar omdat hij afhankelijk is van medicatie.

Gerichte actie

Waar de man is aangetroffen, meldt de politie niet. Ze vermoedt dat de ontvoering een gerichte actie was. Wat de aanleiding was, is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog en de politie roept getuigen op zich te melden. In het belang van het onderzoek en de privacy doet de politie verder geen mededelingen.