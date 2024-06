In docu onthulde band tussen onder- en bovenwereld schokt Denen

Connect on Linked in

Een advocaat met banden in de Deense onderwereld, besluit in dat land informant te worden voor een groep journalisten. Tien maanden lang wordt elk gesprek op haar kantoor geregistreerd door verborgen camera’s. Boven- en onderwereld in Denemarken blijken in de documentaireserie flink met elkaar verbonden.

Beeld uit de serie Den Sorte Svane (TV2 Denemarken)

Verborgen camera’s

Spil in het verhaal van de serie The Black Swan is Amira Smajic, een advocaat die de georganiseerde misdaad bijstaat. Nadat ze contact heeft gezocht met een tv-zender, opent ze een nieuw kantoor en laat het volhangen met verborgen camera’s. Die filmen ambtenaren, advocaten en zakenlieden die criminelen bij allerlei zaken adviseren. Van witwasconstructies via gemeentelijke fondsen tot belastingfraude en omkoping. Criminelen zelf spreken er opgewekt over martelkamers en huurmoorden. Hierover schrijft de NOS.

Aangiftes

Dat advocaten en het bedrijfsleven bewust samenwerken met criminelen om de wet te omzeilen en zo de staatskas te tillen, schokt veel Denen. Inmiddels liggen er meerdere aangiftes tegen betrokken advocaten en zakenlieden, waarvan sommige al zijn ontslagen of hun bestuursfunctie hebben neergelegd. De Deense orde van advocaten doet onderzoek naar meerdere juristen, van wie er een aantal werkzaam is bij de grootste advocatenkantoren van het land.

Politiek

De kwestie begint ook politici te treffen. Er is al een lokale sociaaldemocratische politicus teruggetreden toen bleek dat hij banden onderhield met een van de zakenmensen die voorkomen in de documentaire. Na de zomervakantie komt de Deense overheid met een wetsvoorstel om de controle op witwassen te versterken.