Porsche GT3

Daar is onder meer een Porsche GT3 bij, ter waarde van 250.000 euro. Een criminele organisatie handelde grootschalig in heel Europa in dat soort voertuigen. Auto’s die in meerdere EU-landen waren gestolen werden omgekat waardoor de voertuigen een nieuwe identiteit kregen en het er op leek dat ze in Spanje legaal waren ingevoerd. De nieuwe identificatienummers kwamen overeenkomend met bestaande voertuigen die in andere EU-landen rijden of waren compleet gefingeerd.