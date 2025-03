In hoger beroep tot zes jaar cel voor leden Bandidos Sittard

Pgp-telefoons Het hof is van oordeel dat meerdere omstandigheden duiden op de criminele aard van het samenwerkingsverband. Zo probeerden de verdachten uit het zicht van politie en justitie te blijven. Ze gebruikten pgp-telefoons voor hun communicatie en er werd een coöperatie opgericht als dekmantel voor een clubhuis. De criminele organisatie van de Bandidos had volgens het hof als doel het plegen van bedreigingen en openlijke geweldpleging en het voorhanden hebben van verboden wapens.

Het chapter was erop gericht de enige motorclub in de omgeving, of zelfs van heel Nederland, te worden’

Het chapter was erop gericht de enige motorclub in de omgeving, of zelfs van heel Nederland, te worden. Dit werd onderling besproken en ook uitgedragen door intimidaties en geweld. Het hof heeft geconstateerd dat het chapter diepe haatgevoelens had voor leden van de eveneens verboden motorclub Hells Angels en hen wilde ‘bestrijden’.

Confrontatie bij café Dug-Out

Dat is in mei 2015 onder meer tot uiting gekomen in een klopjacht op leden van de Hells Angels en openlijke geweldpleging bij café Dug-Out in Kerkrade, dat verbonden was aan de Hells Angels en haar supportclub Red Devils. Bij een vechtpartij en schietpartij tussen Red Devils en Bandidos raakten drie mensen gewond. Theo van M., Red Devils-lid en mede-exploitant van café Dug-Out, zou hebben geschoten bij de confrontatie tussen de twee motorclubs. Hij werd in 2021 door het hof vrijgesproken van poging tot doodslag vanwege noodweer.

President

Bandidos-president Harrie R. krijgt 20 maanden cel vanwege het oprichten en besturen van een criminele organisatie en openlijke geweldpleging. Het hof heeft daarbij ook meegewogen dat hij bij de zitting in hoger beroep verscheen in kleding met teksten en aanduidingen van motorclub Bandidos.

Hoogste straf

Karel V. krijgt met zes jaar de hoogste straf vanwege deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van poging tot doodslag, het medeplegen van poging tot afpersing en het medeplegen van zware mishandeling.

Overige celstraffen

Winfried H. (roadcaptain van MC Bandidos) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden vanwege deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van poging tot afpersing, het medeplegen van wietteelt, openlijke geweldpleging, en het (mede)plegen van gewoontewitwassen.

William V. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden vanwege deelname aan een criminele organisatie, twee diefstallen, het medeplegen van poging tot afpersing, openlijke geweldpleging en het medeplegen van zware mishandeling.

André W. (treasurer van MC Bandidos) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden vanwege deelname aan een criminele organisatie, openlijke geweldpleging en het medeplegen van wietteelt.

Jan W. is vanwege deelname aan een criminele organisatie en openlijke geweldpleging veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden.



In alle zaken heeft het hof vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn een strafkorting toegepast.

