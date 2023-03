‘In Portugal aangehouden verdachte had bebloede kleding en stukken vlees bij zich’

Connect on Linked in

De man die op het vliegveld van Lissabon werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Amsterdammer had bebloede kleding in zijn koffer en een plastic verpakking met meerdere stukken vlees. De Amsterdamse politie heeft aan AT5 laten weten dat dit vlees niet te maken heeft met het misdrijf in Amsterdam. De herkomst en aard van de resten zijn momenteel in onderzoek.

Italiaans paspoort

De man, die in Nederland woont, werd aangehouden omdat hij op een vals Italiaans paspoort reisde. Daarna bleek dat hij in Nederland gezocht werd. De man zou op doorreis zijn geweest naar Belo Horizonte in Brazilië.

Maandag werd in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord het 21-jarige slachtoffer dood gevonden.

Hand

In Portugal is de verdachte dinsdag behandeld in een ziekenhuis omdat hij verwondingen had aan zijn hand.

Hij zit nu in overleveringsdetentie in Portugal. De rechter zal daar een uitspraak doen over een overleveringsverzoek van Nederland.