In TBS (Twaalf jaar binnen)

De opgelegde gevangenisstraf brengt hem naar vertrouwd terrein. Maar als Jan het detentiedeel van zijn straf heeft uitgezeten begint het tbs-traject. Dat is een heel ander leven.

Van Gemert volgde Jan jarenlang in de gevangenis en in tbs-klinieken. Aan de hand van brieven, telefoongesprekken en ontmoetingen ontstaat een kroniek over de alledaagse besognes van een man die vastzit in het systeem en in zichzelf. In het boek geeft Jan zelf tekst en uitleg. Stap voor stap komt er vooruitgang in het resocialisatieproces van Jan.