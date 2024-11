16 november 2024

Inbraken bloemenveiling: mogelijk verband met drugsmokkel

Op het terrein van de bloemenveiling in Honselersdijk zijn in de afgelopen weken verschillende inbraken gepleegd. De politie houdt er ernstig rekening mee dat er een verband bestaat met drugssmokkel via bloementransporten. Er zijn meerdere personen aangehouden.