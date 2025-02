‘Informant inlichtingdienst politie wil geld zien voor geleverde diensten’

Geschokt De man heeft aan de NRC gezegd dat hij geschokt was door de gevolgen van drugsgebruik en daarom informatie over drugsdeals ging doorgeven aan twee runners van de inlichtingendienst. Met hen bouwde hij een relatie van vele jaren op. Vele drugshandelaren zijn veroordeeld nadat hij informatie verschafte.

De status van een informant van de TCI is beschermd. Over de identiteit van een informant kan de politie volgens de wet helemaal niets naar buiten brengen. Een informant wordt in principe niet betaald.

Tien maanden

De zwijgzaamheid van de recherche bracht de informant naar zijn zeggen in de problemen nadat hij was aangehouden op verdenking van een afpersing, samen met een groep anderen. De informant zegt dat hij onschuldig is, omdat anderen hem onder bedreiging zouden hebben gedwongen mee te gaan en mee te doen.

Hij zegt dat zijn runners hem hadden verzekerd dat hij van de haak zou gaan, wat niet gebeurde. De informant moest toch tien maanden zitten.

Hij moest zwijgen over zijn status. De recherche deed dat uiteraard ook. De informant vindt nu dat zijn verdediging is geschaad door de instructie van zijn runners om te zwijgen.

Verenigde Staten

Omdat hij een strafblad had kon hij niet naar de Verenigde Staten reizen waar hij een baan zou kunnen krijgen. In onderhandelingen kreeg hij het Openbaar Ministerie zo ver dat een officier van justitie een brief schreef aan de autoriteiten van Canada, Australië en de VS waarin deze de positie van de ex-informant uitlegt en een goed woordje doet.

Of de man daarmee toch een visum verstrekt krijgt, wordt niet duidelijk.

Justitie stelt de man uiteindelijk ‘een onverschuldigd bedrag’ van 20.000 in het vooruitzicht, wat de ex-informant weigert. Hij wil ruim 300.000 euro aan schadevergoeding.

In zijn civiele procedure wil de voormalige informant nu dat twee officieren van justitie en drie medewerkers van de inlichtingendienst van de politie worden gehoord als getuige.