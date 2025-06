27 juni 2025

Internationaal arrestatiebevel tegen drie nieuwe verdachten in liquidatieproces Eftermid

Op donderdag 10 juli vindt in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp een regie-/pro-formazitting plaats in de liquidatiezaak Eftermid. De rechtbank meldt dat voor deze zitting drie nieuwe verdachten (Amir M., Anis B. en Mehdi M.) zijn gedagvaard, die internationaal gesignaleerd staan.