26 november 2024

Internationale wapenhandelaar opgepakt in Polen (VIDEO)

In Polen is in een internationaal onderzoek naar een man die grootschalig wapens verhandelde in meerdere Europese landen een flinke wapenvoorraad in beslag genomen. De man werd volgens Europol gearresteerd in Polen terwijl hij wapenkits vervoerde die hij in Oostenrijk had gekocht.