Interpol op zoek naar Amerikaans stel in moordzaak Ivana Smit

Volgens de krant heeft de Maleisische landsadvocaat het nieuws zondagnacht gemeld aan de familie Smit, toen de civiele zaak van start zou gaan. De zaak werd daarop aangehouden. Interpol heeft alle aangesloten landen gevraagd uit te kijken naar Alexander en Luna Johnson, het Amerikaanse stel dat in de laatste uren bij Smit was.

Wilde nacht

Het fotomodel belandde na een wilde nacht in het uitgaansleven in het appartement van de Johnsons. Het lichaam van Smit werd op 7 december 2017 ’s middags gevonden onderaan het appartementencomplex in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Ze was naakt en van het balkon veertig meter naar beneden gevallen. Het Amerikaanse stel verliet na haar dood op stel en sprong Maleisië. Het tweetal is daarna nooit meer gehoord, niet als getuigen en niet als verdachten.

Smit werkte als beginnend model voor een lingeriemerk. Justitie in Maleisië stelde in eerste instantie dat de dood van Smit te wijten was aan een ongeluk, of zelfmoord was. Daar kwam ze van terug.

Misdrijf

In de zaak werden tientallen getuigen gehoord. In een onderzoek aan het stoffelijk overschot van Smit van de Nederlandse patholoog Frank van de Goot, concludeerde hij dat Ivana mogelijk al dood was voordat ze van het balkon naar beneden viel. Dit zou op een misdrijf kunnen wijzen, mede gezien sporen die hij in haar nek vond. In Ivana’s bloed werden door Van de Goot sporen van cocaïne en een partydrug aangetroffen, wat volgens hem mogelijk ook een dodelijke cocktail kon zijn geweest.

