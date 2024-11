Interview: ex-Hells Angels president Big Willem

Door Vincent Verweij

Ik ontmoet Willem in zijn woonplaats Almere, in de lobby van een hotel. Big Willem is charmant als altijd, maakt grappen en vertelt anekdotes. Tussen de Mokumse gein door bestelt hij koffie en appeltaart. Hij wil het vooral gezellig houden, net als in het boek. Maar daarin wordt ook aangestipt dat er tal van conflicten waren met en rond criminelen. Conflicten waar Van Boxtel in de meeste gevallen niet al te diep op in gaat. Maar voor de gezelligheid ben ik niet gekomen. Na het lezen van zijn biografie blijven er veel vragen over. Vooral over de criminele invloeden op de beruchte motorclub, die langzaam maar zeker een motorbende werd.

Dodenlijst

De ellende voor Van Boxtel begon in 2003, toen er bij de politie een tip binnenkwam dat hij op een dodenlijst stond, samen met twee andere Willems, Holleeder en Endstra. Het tv-programma Zembla (gemaakt door de auteur van dit stuk) bracht het verhaal als eerste naar buiten. En dat was ook voor het eerst dat Van Boxtel ervan hoorde. Inmiddels is duidelijk geworden dat de tip destijds van Paja kwam, een bekende Bosnische crimineel die in Nederland woonde en dat de informatie onjuist was. Nog altijd is onduidelijk waarom het verhaal de wereld in werd geholpen.

VV: Waarom zou Paja je iets hebben willen flikken?

´Ik zou het niet weten, ik heb altijd een vriendschappelijke band met hem gehad. Ik ken hem van het begin toen hij balletje-balletje speelde op de Wallen. Ik zag hem af en toe. Ik ben er teleurgesteld over, want die dodenlijst was een kletsverhaal. Ik ben 13 keer aan de kant gezet door de politie met BMWs. ´Je staat op de lijst Wim, je gaat dood´, zeiden ze. Ze wilden me waarschuwen, maar het was opfokkerij, angst creëeren. Ik heb het Willem Holleeder ook verteld, we zijn naar Bram Moszkowicz geweest, die zou naar de politie gaan om uit te zoeken wat het was, maar ik heb er nooit meer iets over gehoord´.

VV: De rode draad in het boek is dat je 30 jaar lang hebt geprobeerd te voorkomen dat de motorclub een motorbende werd. Dat het geen criminele organisatie werd?

´Dat klopt, ik probeerde te voorkomen dat de club in diskrediet zou komen. Dat is me gelukt. Er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel konden, zoals jonge dames die iets te ruw werden behandeld in het clubhuis en dat praat ik niet goed. Dat waren de jeugdjaren. Maar de zware criminaliteit, dat begon pas na 2000.´

VV: Toch zijn er in jouw periode heel wat criminelen de club ingelopen..

´Ben ik niet met je eens. Als je het bijvoorbeeld over Sam Klepper hebt, die kwam eind jaren negentig. Dat was een goed mens. Waarom zou ik iemand moeten laten vallen die veroordeeld is en afgestraft? Blijft iemand dan zijn hele leven crimineel?

VV: Iemand die structureel geld verdient met strafbare feiten, noem ik een crimineel. Die zaten toch in toenemende mate in de club? Hoe kan je dan zeggen dat het een gezelligheidsvereniging was?

´Stel iemand komt bij ons. Die wordt hangaround en prospect en is een super aardige gozer. Als die privé in drugshandel zit, is het toch niet aan mij om dat te beoordelen? Kijk, iemand als Holleeder is nooit lid van de club geweest, die had niet eens zijn motorrijbewijs.´

VV: En Harry Stoeltie?

´Ik heb geen zin om over hem te praten, maar ik heb nooit gemerkt dat hij criminele dingen deed. Ik was niet naïef, maar ik ging niet met die gasten aan tafel zitten en vragen “heb jij nog iets crimineels gedaan ofzo”, we zaten over motoren te lullen en over vrouwen.´

VV: Waarom wil je de naam van Stoeltie überhaupt niet noemen in het boek?

´Ik ben klaar met die man en die man is klaar met mij. Een hoop ellende door mijn afzetting komt ook van hem af natuurlijk. In het begin, toen ik hem vice-president maakte had ik een fantastische tijd met hem. Maar op een gegeven moment wilden mensen wat andere dingen doen met de club en daar was ik een stoorzender in.´

VV: Wat voor dingen wilden ze dan?

Dan onderbreekt Van Boxtel zijn verhaal. Hij wil niet verder ingaan op de ´andere dingen´ die sommigen in de club van plan waren. Feit is dat justitie een jaar nadat Van Boxtel de club uitgezet werd, een grote strafzaak begon tegen 22 leden van de Angels wegens o.a. afpersing, mishandeling en drugshandel. ´Ik vind je vraagstelling erg direct maar niet leuk. Je probeert me dingen te ontfutselen. Het boek gaat over mijn leven, ik heb liever dat je vraagt hoe ik met mijn vader en moeder omging.´

VV: Speelt jouw veiligheid nog een rol bij over wie je wel en niet praat?

Van Boxtel raakt nu geïrriteerd. ´Wat een aparte vraag is dat nou weer. Luister, ik heb geen bodyguards om me heen. Ik heb na mijn uitzetting nog een jaar naast het clubhuis gewoond. Ik heb daar een zware depressie aan over gehouden. Ik was een wrak. Ik stond als King Bolo boven aan de ladder en op een gegeven moment lig je op de grond. Het is een leeuwenwereld, er wordt gegraaid bij elkaar. Maar ik voel me nu vrij en ik heb niks te vrezen.´

VV: Ik vraag vooral naar dingen die in het boek ontbreken en waar ik nieuwsgierig naar ben.

´Ik hield van motoren en van de club. Misschien liepen er ook criminelen rond, maar dat kunnen ook best aardige mensen zijn. Ik ga niet vragen aan Sam Klepper hoeveel mensen hij heeft afgeperst.´

VV: Je vermijdt in het boek bepaalde namen te noemen en op bepaalde conflicten in te gaan. Dat moet een reden hebben en ik probeer er achter te komen wat die is.

´Ik wil sommige mensen geen podium geven. Ze kunnen de pot op. De mensen die ik niet wil noemen hebben gezorgd dat mijn leven naar de klote ging. Ik woonde naast de club met mijn vrouw en zoon. Later hebben mensen gezegd: we hadden Willem er beter niet uit kunnen gooien, want er is alleen maar ellende van gekomen. Ik was goed met de burgemeesters van Amsterdam. En misschien heeft dat mijn das om gedaan, omdat ik te populair was.´

VV: Met Henk Schiffmacher had je ook een conflict, het ging over zijn vrouw en daar was politie bij betrokken. Wat is daar gebeurd?

´Ga ik jou ook niks over vertellen. Ik ben gebrouilleerd geraakt met Henk, maar anderhalve jaar geleden is dat uitgepraat.´

VV: in het boek staat dat je een ernstig conflict had met John Mieremet. Waar ging dat over?

´Gaat je niks aan.´

De sfeer is inmiddels beneden nul gezakt. Ik gooi het over een andere boeg. In het boek praat Van Boxtel veel en liefdevol over Marja, de vrouw met wie hij 27 jaar samen was en die in 2017 overleed. Nadat Willem uit de club werd gegooid, werd hij ook verlaten door zijn vrouw. Het zijn de meest ontroerende passages in het boek. ´Zij heeft de club meegemaakt vanaf het begin. Ze heeft de eerste Hells Angels colors op de jasjes geborduurd. Het was altijd goed tussen ons en ze was de moeder van mijn kinderen. Ze heeft heel wat mee gemaakt, maar ze vertikte het om weg te gaan, ze bleef in dat huis wonen. Ze heeft invallen gehad, machinegeweren in haar nek. Als ze het clubhuis binnen vielen, namen ze altijd ons huis mee, dat er naast stond. Marja moest op de grond gaan liggen, dat was een drama. Op een gegeven moment hebben ze twee wapens bij ons gevonden, een Baretta en een Ruger. ´Hier ga je op hangen´, zei die politieman. Ik zei: ´Kijk even in dat keukenkastje´. Daar lagen twee wapenvergunningen, een van mij en een van Marja, haha, die vond dat ook leuk, schieten.´

VV: Over die colors en insignes gesproken. Hoe zit dat nou met die ´Filthy Few´-insignes. Waren er in Amsterdam mensen die dat droegen?

´Het zijn allemaal mythes. Als je die insigne draagt, zou je iemand om het leven hebben gebracht. Het is bullshit. Niemand in Amsterdam droeg dat. In Amerika wel. De purple ring als je een ongestelde vrouw neukt. De roze ring als je een dode vrouw neukt. Het is allemaal uiterlijk vertoon. Mensen vinden het interessant maar het houdt niks in.´

Ik breng het gesprek nog één keer op een bekende crimineel, Louis Hagemann, die tot levenslang veroordeeld werd voor de moord in 1984 op zijn ex-vrouw en haar kinderen. Hij kwam ´s ochtend vroeg uit het Hells Angels clubhuis en nam een taxi naar de woning van zijn ex, waar het drama gebeurde.

´Louis was vroeger een van mijn allergrootste gabbers. Ik heb ´m altijd geholpen, maar het was een ongeleid projectiel. Wat ´ie geflikt heeft, daar ben ik niet bij geweest en wil ik niks mee van doen hebben. Hij vindt mij niet zo leuk meer, ik zou trouwens niet weten waarom, ik heb hem nooit wat gedaan. Ik ben ook klaar met hem´.

VV: Geloof je in zijn onschuld?

´Ik ga niet op de stoel van de rechter zitten, maar ik geloof wel dat hij onschuldig is. Er waren in die zaak nog wat andere namen. Een Israëlische ex-vriend bijvoorbeeld. ´

Van Boxtel maakt een einde aan het gesprek, hij moet naar een volgende afspraak. Voordat hij vertrekt, wil hij nog even kwijt dat hij geen wrok koestert tegen de club. ´Ik heb geen enkele rancune tegen de Hells Angels.´

Het boek ´Big Willem´, geschreven door Vico Olling, ligt in de boekhandel en is ook als e-book en luisterboek verkrijgbaar.