Inval en arrestaties op woonwagenkamp uit tv-serie

Een arrestatieteam viel drie woonwagens binnen door de voordeur open te zagen. Dat gebeurde ook op het adres bij de familie die in de RTL-serie gevolgd wordt. Of er ook gezinsleden zijn gearresteerd, is volgens Eindhovens Dagblad niet duidelijk. Volgens De Telegraaf is bij de inval Gijs H. opgepakt, die figureert in de realityserie.

Gekraakte chats



De recherche startte een onderzoek naar de productie van en handel in harddrugs, naar aanleiding van gekraakte chatgesprekken van versleutelde telefoons. Dit leidde tot de invallen op het kleine woonwagenkamp aan de Beekstraat. Naast drie mannen die op het kamp zijn opgepakt, zijn volgens de krant ook twee mannen gearresteerd in andere woningen in Eindhoven en Zaltbommel. De verdachten zijn 27 (2x), 32, 51 en 53 jaar.