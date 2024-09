Inval in grootste bordeel van Europa

Connect on Linked in

In Keulen blijkt een bordeel van tien verdiepingen in beslag te zijn genomen in een groot onderzoek naar Chinese mensensmokkelaars. Het gaat om de beruchte Pascha in de Keulse wijk Neuehrenfeld.

Schoonheidssalon

Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf heeft het gebouw in afgelopen zomer in beslag genomen in een groot landelijk onderzoek.

Het gebouw aan de Hornstrasse is geheel roze geverfd en bestaat sinds 1974. De gemeente Keulen was er aanvankelijk blij mee omdat de prostitutie in de niet ver weg gelegen binnenstad af ging nemen.

Er zijn ongeveer 126 appartementen die voor het sekswerk worden gebruikt. In de toptijd waren er in de Pascha een restaurant, een schoonheidssalon, boetiekjes, een wasserij en een zonnestudio gevestigd.

Door de jaren heen waren er soms incidenten waar de politie ingreep, bijvoorbeeld bij geweldplegingen en de vondst van handelshoeveelheden harddrugs.

De prostituees beschikken in het gebouw over een alarmknop.

Elf miljoen euro

Nadat het nieuws over de inbeslagname uitlekte in Duitse media heeft het Openbaar Ministerie bevestigd dat er een onderzoek naar de eigenaren van het pand gaande is en dat het pand in beslag is genomen. Wanneer de zaak voor de rechter komt, en of de Pascha definitief zal moeten sluiten, is nog ongewis.

In 2021 kwam het bordeel in handen van een Duits bedrijf dat er elf miljoen euro voor betaalde. Bild rapporteerde enige maanden geleden dat Chinese mensensmokkelaars achter deze investering zaten.

Valse verblijfsvergunningen

In april deden honderden federale agenten invallen door heel Duitsland in het onderzoek. De organisatie zou voor honderdduizenden euro’s valse verblijfsvergunningen aan Chinezen verstrekken.

Duitsers Johannes D., een advocaat en ene Claus B. zouden de hoofdverdachten zijn. B. zou de aankoop van de Pascha hebben gecoördineerd, en hebben opgetreden namens een Chinese vennootschap.

Een regionale politicus van de SPD heeft bekend steekpenningen van de criminele organisatie te hebben aangenomen.