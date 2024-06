Inval in Haags café leidt tot drie arrestaties

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagavond een inval gedaan in een horecagelegenheid aan de Witte de Withstraat in Den Haag. Daarbij zijn twee mannen en een vrouw aangehouden. Het café kwam in beeld in een onderzoek naar drugshandel.

Invallen

De politie deed vrijdagavond een inval in café Charisma aan de Witte de Withstraat, in een woning aan diezelfde straat en in een woning aan het Anna Blamanplein. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden. Een 37-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Den Haag zijn aangehouden voor drugshandel en witwassen. Een 46-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor drugshandel.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang, meldt de politie zondag.