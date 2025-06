Invallen in Gelders drugsonderzoek met link in Dubai

(Beeld JBMedia)

Gorinchem

Doelwit waren zes woningen in Geldermalsen, twee woningen in Deil en een woning in Meteren en Gorinchem.

Specialistische teams van de politie waren aanwezig voor de aanhoudingen en doorzoekingen. Tijdens de doorzoekingen zijn luxe goederen, drugs, contant geld, tokens van cryptovaluta, meerdere auto’s en kluizen met daarin onder andere wapens in beslag genomen. Daarnaast zijn digitale gegevensdragers, waaronder telefoons en computers, in beslag genomen voor vervolgonderzoek.

Geldermalsen

De twee aangehouden verdachten zijn 21- en 22-jarige mannen uit Geldermalsen. Het familielid van Taghi is niet opgepakt.

De twee worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, internationale drugshandel en witwassen. De organisatie importeerde grote hoeveelheden harddrugs en synthetische drugs van over de hele wereld die vervolgens werden verhandeld aan gebruikers in een groot deel van Gelderland en andere provincies. De organisatie verhandelde onder meer synthetische drugs die populair zijn onder jonge gebruikers.

Dubai

In hetzelfde onderzoek hield de politie vorig jaar ook al twee verdachten aan, waaronder een 31-jarige man die voornamelijk in Dubai verbleef. Het onderzoek is nog niet afgesloten en er volgen waarschijnljk nog meer aanhoudingen.

De politie zegt de criminele organisatie op het spoor te zijn gekomen dankzij onder andere berichten die zijn gestuurd via de cryptocommunicatiedienst Sky ECC. Deze berichten zijn in 2020-2021 onderschept door de opsporingsdiensten.